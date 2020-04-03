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Ayşegül USTA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hikâyesi kitap oldu

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Hikâyesi kitap oldu
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23 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Recep Koç’un annesi Kadriye Koç, oğlunun yaşadıklarını kaleme aldı.

Kaldığı bakımevinde 2015 yılında 23 yaşındayken hayatını kaybeden eden otizmli Mustafa Recep Koç’un annesi Kadriye Koç, oğlunun hayat hikâyesini kaleme aldığı ‘Mücadelem’ adlı kitabın basım aşamasına geldiğini söyledi. Koç, “Oğlumu merhametsiz insanlardan koruyamadım. Ama onun gibilerinin kurtulmasına vesile olmak için yavrumun 23 yıllık hayat hikâyesini yazdım” dedi.

‘MÜJDEYİ BEKLİYORUM’

‘Otizm Farkındalık Ayı’ nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Koç, ‘Otizm Eylem Planı Paketi’nin hayata geçirilmesini gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Evlerimizde koronadan kurtulmak için dualar ediyoruz. Fakat otizmli çocuklarımız ve aileleri bir ömür yalnız ve yardıma muhtaç. Her şeyden mahrum vaziyette yaşamaya çalışırken otizm eylem planının işleme geçtiği müjdesini bekliyorum.”

 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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