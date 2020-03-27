Hikaye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Hikaye kelimesi günlük hayatta fazlaca duyduğumuz bir kelimedir. Hikaye kelimesinin üç adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Peki, günlük hayat içerisinde çok fazla duyduğumuz hikaye eş anlamlısı kelimeleri nedir? Hikaye kelimesini günlük hayatınızda çokça fazla duyuyor olabilirsiniz. Peki, hikaye kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Makalemizde sizler için hikaye kelimesinin eş anlamlarını derledik.
Hikaye kelimesinin iki adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.
Hikaye Kelimesinin Eş Anlamlısı
Hikaye kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden ilki " Öykü" kelimesidir. Öykü kelimesi aynı zamanda hikaye de demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi hikaye eş anlamlısı olarak da kullanabiliriz. İkinci hikaye kelimesinin eş anlamlısı ise " Olay" kelimesidir.
Olay kelimesini de hikaye kelimesi ile aynı cümlede kullandığımız vakit anlam bütünlüğünde bozulma olmayacaktır. Bir diğer hikaye kelimesinin eş anlamlısı ise " Epikriz" kelimesidir. Epikriz kelimesini de hikaye kelimesi ile aynı cümlede kullanmamızda bir sakınca olmayacaktır.
Öykü, Olay ve Epikriz Kelimeleri Karşılaştırılması
Öykü, Olay ve Epikriz kelimelerini de günlük yaşamımızda fazlaca işitmekteyiz. Bu üç kelime de hikaye kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Dolayısıyla aynı yerde kullanılmalarında herhangi bir yanlışlık olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımızda öykü, olay ve epikriz kelimesi aynı zamanda hikaye kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz.
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