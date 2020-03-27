Hikaye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hikaye kelimesinin iki adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Hikaye Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hikaye kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden ilki " Öykü" kelimesidir. Öykü kelimesi aynı zamanda hikaye de demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi hikaye eş anlamlısı olarak da kullanabiliriz. İkinci hikaye kelimesinin eş anlamlısı ise " Olay" kelimesidir.

Olay kelimesini de hikaye kelimesi ile aynı cümlede kullandığımız vakit anlam bütünlüğünde bozulma olmayacaktır. Bir diğer hikaye kelimesinin eş anlamlısı ise " Epikriz" kelimesidir. Epikriz kelimesini de hikaye kelimesi ile aynı cümlede kullanmamızda bir sakınca olmayacaktır.

Öykü, Olay ve Epikriz Kelimeleri Karşılaştırılması

Öykü, Olay ve Epikriz kelimelerini de günlük yaşamımızda fazlaca işitmekteyiz. Bu üç kelime de hikaye kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Dolayısıyla aynı yerde kullanılmalarında herhangi bir yanlışlık olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımızda öykü, olay ve epikriz kelimesi aynı zamanda hikaye kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz.