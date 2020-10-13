Hijyenik olmayan koşullarda üretilen ürünler, imha edildi

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sağlıksız koşullarda gıda üretimi yaptığı belirlenen Değirmenönü Mahallesi'ndeki iki iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler, hijyenik olmayan koşullarda piyasaya sürülmek üzere imal edilen bin 200 kilo peynir ve süt ürünü ile yaklaşık 1 ton salça ele geçirdi. Ele geçirilen sağlıksız gıda ürünleri ekiplerce imha edildi. İki iş yeri görevlilerce boşaltılırken, sahiplerine ise idari para cezası kesildi.



MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ



Vatandaşların sağlığını korumak adına gerçekleştirdikleri rutin denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu zamana kadar rutin olarak denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, denetimlerini arttırarak devam ediyor. Bu denetimler neticesinde vatandaşın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek olan gıdalara el koyuyor ve bunları imha ediyoruz. Hijyenin hayatımızın merkezi olduğu bugünlerde nerede, nasıl üretildiği belli olmayan ürünlerin halka satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Amacımız vatandaşımızın huzurunu ve esenliğini sağlayarak korumaktır. Hemşehrilerimizin sağlıklı ürünlere ulaşması için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz diye konuştu.