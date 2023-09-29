Hıfzı Topuz’a veda... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da katıldı

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Hıfzı Topuz’un Türk bayrağına sarılı tabutu, İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından öğle vakti Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Eşi Ayşe Topuz ve oğlu Kerem Topuz taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Rutkay Aziz, gazeteciler Oktay Ekşi ve Ertuğrul Özkök ile çok sayıda seveni katıldı.

TÜRK BASINININ ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN

Hıfzı Topuz’un eşi ve oğluna başsağlığı dilekten sonra açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Hıfzı Topuz, Türk basın dünyasının yetiştirdiği önemli değerlerden birisidir. Bazı yazarlarımız onu ‘Anıt’ olarak tanımlarlar. Gerçekten de basın dünyasının önemli bir kaybı. Aynı zamanda düşün dünyasının da önemli bir kaybı. Eserleriyle, araştırmalarıyla, yazılarıyla birden fazla kuşağa örnek oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

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KISA BİR RÜYA GÖRDÜM

Ayşe Topuz ise, “Böyle bir değerle bir dönemini, yıllarımızı geçirmiş olmak çok büyük mutluluk, çok büyük bir şans benim için ama bir o kadar da hızlı geçen bir zaman oldu. Çünkü onun yanında zaman su gibi akardı. O nedenle, yani, bir rüya gördüm ve kısa bir rüyaydı. Bu kadar güzel şeyleri bana yaşattığı için her zaman minnettar olacağım. Gençleri çok severdi. Gençler onun için o kadar kıymetliydi ki, onlarla her zaman genç kaldı” dedi.

Hıfzı Topuz için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze aracına taşınan tabuta Kemal Kılıçdaroğlu da omuz verdi. Hıfzı Topuz Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İMAMOĞLU’NDAN ‘REZİLLİK’ YANITI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Başakşehir’de İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katılırken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren’e önceki gün açılışta katılımın azlığı nedeniyle söylediği “Rezillik” sözü sorulunca İmamoğlu, şöyle dedi: “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz.”

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İttifak sorusu üzerine de İmamoğlu, Toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul’da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak” diye cevap verdi.