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Hifa'nın köpeğini çaldılar! O anlar kamerada

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#Hatay#Polis#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 14:14

Hatay'da Hifa Çoban’ın (7) evlerinin önünde gezen ‘Çıtır’ isimli köpeği, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hifa büyük üzüntü yaşarken, şüphelilerin köpeğini geri getirmesini istedi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hifa Çoban’ın beslediği Maltese Terrier cinsi 'Çıtır' isimli köpek, evlerinin önünde gezerken motosikletli 2 şüpheli tarafından çalındı. Kısa süre sonra köpeğin evin çevresinde olmadığını fark eden Çoban ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde, motosikletle evin önüne gelen 2 kişinin köpeği kucaklayarak götürdüğünü gören aile, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hifanın köpeğini çaldılar O anlar kamerada

Olayın ardından gözyaşı döken Hifa Çoban, Çıtır'ı çok sevdiğini belirerek, şüphelilerin köpeğini getirmesini istedi. (DHA)

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#Hatay#Polis#Hırsız

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