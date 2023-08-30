Hifa'nın köpeğini çaldılar! O anlar kamerada

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Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hifa Çoban’ın beslediği Maltese Terrier cinsi 'Çıtır' isimli köpek, evlerinin önünde gezerken motosikletli 2 şüpheli tarafından çalındı. Kısa süre sonra köpeğin evin çevresinde olmadığını fark eden Çoban ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Görüntülerde, motosikletle evin önüne gelen 2 kişinin köpeği kucaklayarak götürdüğünü gören aile, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayın ardından gözyaşı döken Hifa Çoban, Çıtır'ı çok sevdiğini belirerek, şüphelilerin köpeğini getirmesini istedi. (DHA)