Hidroksiklorokin nedir? İşte Hidroksiklorokin ilacının coronavirüs etkileri

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Hidroksiklorokin’ adlı ilaç gündemde yer almaya devam ediyor. Sıtma ilacı olan ve koronavirüs hastalarını tedavi etmede kullanılan Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili Sağlık Bakanu Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye, "ilacın etkisiyle virüsün akciğer hücrelerine yapışmadığını tespit etti." demişti.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Hidroksiklorokin, antimalaryal ve 4-aminokinolin ilaç aileleri içinde sınıflandırılır.

Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer alır. Romatoid artrit veya lupus için kullanıldığında gelişmekte olan dünyadaki toptan satış maliyeti (2015 itibarıyla) aylık yaklaşık 4.65 ABD$ olmaktadır.