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Hidrojen Sülfür nedir, ne işe yarar?

#Hidrojen Sülfür#Hidrojen Sülfür Nedir#Hidrojen Sülfür Ne İşe Yarar
Hidrojen Sülfür nedir, ne işe yarar

Hidrojen Sülfür, çevrede yarattığı koku ve sinir sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir gaz türüdür. Genelde renksiz ve yanıcı bir etkiye sahip olan Hidrojen Sülfür, yüksek derecede toksik bir gazdır. İşte, çürük yumurta kokusuna benzer bir etkiye sahip olan Hidrojen Sülfür hakkında bazı detaylar

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Hidrojen sülfür (H2S) renksiz, yanıcı ve yüksek derecede toksik bir gazdır. Endüstriyel faaliyetlerle meydana gelen H2S salınımları istenmeyen kokulara ve aşınmaya neden olur. Düşük dozlarda bile merkezi sinir sistemi üzerinde etkiye sebep olur.

Hidrojen sülfür (H2S) yeterli havalandırmanın olmadığı kuşatılmış yerlerde ve zemindeki çukurlarda birikir ve bu nedenle dibe çöker. Renksiz, yanıcı havadan daha ağır olan bu gazın istenmeyen koku oluşturması nedeniyle biyogazdan giderilmesi konusunda birtakım metotlar yer almaktadır.

Özellikle atık suların derelere ve açık kanallara verildiği yerler ile kanalizasyonlarda türbülans artışından ve yaz aylarında hidrojen sülfürün sudaki çözünürlüğü azaldığından dolayı ciddi koku problemi oluşur.

Hidrojen sülfür başlıca volkanlardan, bataklık ve nehir ağızlarındaki çürüyen bitkilerden açığa çıkar. Hidrojen sülfür renksiz, yoğun kötü kokulu bir gaz olup özellikle kirli suların arıtılması işlemleri sırasında, madencilik ve petrol arıtım işlemleri sırasında organik maddelerin anaerobik dekompozisyonu sonucu ortaya çıkan bir gazdır

 

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