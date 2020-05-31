Hidrojen Enerjisi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Hidrojen enerjisinden elektrik üretimi hakkında bilgi

Doğada en çok bulunan element hidrojendir. Günümüzde bu element kullanılmak suretiyle özel yöntemler üzerinden enerji üretiliyor. Özellikle otomobiller için yakıt amaçlı başta olmak üzere uzay araçları adına da değerlendirilmektedir. Bu gibi daha birçok farklı alanda temiz enerji kaynağı olarak günümüzde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Hatta geliştirilmesi devamlı sürdürülen bu enerji, geleceğin en önemli kaynakları arasında yer almaktadır.

Hidrojen Enerjisi Nedir?

Hidrojenin saf halde ayrıştırılması ile beraber molekülleri üzerinden ortaya çıkan kimyasal enerji hidrojen enerjisi olarak bilinmektedir. Bu enerji farklı yöntemler kullanılmak suretiyle elektrik ya da ısı formlarına dönüştürülür. Özellikle ayrıştırılması ile beraber su veya su buharı ortaya çıkardığı için, temiz ve yenilenebilir bir enerji olanağı tanımaktadır. Böylece doğayı kirletmeyen temiz bir enerji elde etme imkanı verir.

Periyodik tablonun ilk elementi olan hidrojen; renksiz, kokusuz ve tatsız bir yapıya sahiptir. Üstelik havadan 14.4 kat daha hafif olduğunu söylemek mümkün. Yıldızlarda meydana gelen füzyon reaksiyonlarının da temel kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda enerji kaynağı olarak ne kadar önemli bir yere sahip olduğu anlaşılabilir.

Hidrojen Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir?

Hidrojen enerjisi oldukça geniş bir alanda kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle günümüzde değeri yavaş yavaş anlaşılan ve gelecekte çok daha önemli yerleri ulaşacak bir enerji kaynağı olduğunu söylemek mümkün.

- Özellikle geliştirilmiş yeni model araçlar için yakıt olarak kullanılır,

- Endüstri ve uzay roketleri konusunda değerlendirilir,

- Petrol elde edebilmek amaçlı kullanılır,

- Atık Isı ve elektrik depolama,

- Isıtma ve soğutma sistemleri,

- Hidrojen temizleme,

- Pompa ile basınçlandırma üniteleri,

- Deteryum ayırma,

Aynı zamanda hidrojen trafikte hava kirliliğini azaltmak amaçlı benzin ile beraber etanol ve metanol eşliğinde karıştırılmaktadır. Özellikle yakıt pilleri sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile beraber, günümüz yeni model araçlarda yakıt olarak değerlendirilmektedir. Artık dünyanın pek çok farklı yerinde hidrojenle çalışan araçlar adına yakıt istasyonları bulunuyor. Bu durum dünyanın farklı ülkeleri ile beraber Türkiye'de de yer alıyor. Gelecekte bunun çok daha yaygın hale geleceği aşikar.

Hidrojen Enerjisinden Elektrik Üretimi Hakkında Bilgi

Hidrojen enerji potansiyeli açısından oldukça önemli bir güce sahiptir. Özellikle doğanın korunması ve hava kirliliğinin önüne geçebilmek adına, yenilenebilir temiz enerji kaynağı oluşturmaktadır. En önemlisi şüphesiz yakıt pilleri ile beraber elektrik enerjisi elde edilmek suretiyle araçlarda benzin yerine kullanılmasıdır. Çevreye yayılan sera gazlarının yerine su veya su buharı yayması sebebiyle çok önemli bir yere sahip.

Ancak hidrojen elementinin doğada saf element şeklinde bulunmaması ve bileşik halinde olması, bu kaynağın enerji açısından kullanımını zorlaştırıyor. O yüzden dönüştürme teknolojisinin yüksek masrafları bu sistemin kullanımını belli bir seviyede tutmaktadır. Ancak Doğada su halinde direkt olarak bulunması sebebiyle, sudan ayrıştırmak suretiyle değerlendirilmektedir. Kullanım açısından ise çok daha düşük maliyetler oluşturması, fosil yakıtları olan bağımlılığı minimum seviyeye çekmesi oldukça önemlidir.

Elektrik enerjisi üretme noktasında hem otomobiller için hem de uzay araçları ile beraber pek çok endüstriyel alan konusunda güçlü bir seçenektir. Farklı sistemler ve cihazlar üzerinden hidrojen ayrıştırılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber gelecekte çok daha etkin kullanım imkanı vereceği söylenebilir.