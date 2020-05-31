Hidroelektrik Enerjisi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Hidroelektrik enerji nasıl üretilir

Akan sudan faydalanmak suretiyle enerji üretme sistemi hidroelektrik enerjisi olarak bilinir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ya da biyokütle enerjisi gibi aynı şekilde hidroelektrik enerjisi yenilenebilir bir temiz enerji kaynağıdır. Devamlı olarak devinim içerisinde bulunan su kaynağı ile beraber sürekli elektrik enerjisi üretilir. Bu doğrultuda akan suyun enerjisine bağlı olarak kazanç farklılık yaratabilmektedir. Özellikle nehir ne kadar yüksekten akıyorsa enerji bir o kadar yukarı çıkar. Günümüzde elektrik enerjisi noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Hidroelektrik Enerjisi Nedir?

Hidroelektrik enerjisi rüzgar ya da güneş ile beraber dalga veya biyokütle enerjisi gibi temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür. Özellikle diğerlerine göre en köklü geçmişe sahip kaynaklar arasında yer aldığını söylemek mümkün. Örneğin su değirmenleri ile beraber kayık sayesinde enerji üretimi, çok eski medeniyetlere kadar uzanmaktadır. 19. yüzyılda gerçekleşen sanayileşme devrimine kadar en önemli enerji kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

O dönem yüksek teknolojiye sahip sistemler olmadığı için enerji kaynağı olarak fosil yakıtlara daha fazla yönelme durumun yaşandığını söylemek mümkün. Ancak günümüzde HES olarak bilinen santraller üzerinden suyun gücü ile beraber elektrik enerjisi üretilmektedir. Günümüzde elektrikten tarım alanına, turizm ile beraber pek çok spor aktivitesi noktasında hidrolik enerjiden çok fazla faydalanılıyor. Günümüzde ise su türbinleri ile beraber su üzerinden elde eden hareket enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülmektedir.

Hidroelektrik Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir?

Oldukça geniş bir alanda kullanılan hidroelektrik enerjisi özellikle elektrik enerjisi üretme noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye gibi jeolojik açıdan önemli bir yere sahip olan engebeli yerlerde bulunan ülke açısından, hidroelektrik enerjisi çok daha önemli noktaya ulaşıyor.

- Esas kullanım amacı olarak fosil yakıtların yerine elektrik enerjisi için değerlendirilir.

- Tarım alanında sulama için kullanılır.

- Su gücü ile kurulmuş olan değirmenler sayesinde tahıl öğütülmek suretiyle un elde edilir.

- Endüstriyel alanlarda değerlendirilir.

- Kömür petrol ve doğalgaz enerji kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesiyle, enerji takviyesi olarak kullanılır.

Bütün bu kullanım alanları ile beraber özellikle elektrik üretimi noktasında hidroelektrik enerjisi günümüzün vazgeçilmez kaynakları arasına girmiş durumda. Böylece yenilenebilir olanak ile beraber hava ve çevre kirliliği önemli oranda azaltılmaktadır. Küresel ısınma, sera salınımı ya da ozon tabakası delinmesi gibi tehlikelerle karşı karşıya kalınmaz.

Hidroelektrik Enerji Nasıl Üretilir?

Nehirlerden ve akarsulardan gelen su ile beraber elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu doğrultuda su ne kadar yüksek noktadan ulaşırsa enerji bir o kadar yüksek seviyeye gelir. Bu doğrultuda türbinleri geçen su hareket enerjisi üzerinden kinetik enerjiye dönüşür. Dönen pervaneler ile beraber oluşan mekanik enerji yavaş yavaş elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Günümüz teknolojisinin sağladığı olanaklar ile beraber artık elektriği depolama ve farklı alanlarda kullanma şansı da sağlanıyor.

HES olarak bilinen santraller üzerinden elde edilen elektrik enerjisi, aynı zamanda suyun kanal veya borulara da aktarılması üzerinden gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Aynı şekilde türbinleri ulaştırarak enerji dönüşümü ile beraber en sonunda elektrik enerjisi sağlanır. Her ne kadar maliyet açısından biraz yüksek miktar ile santraller kurulsa dahi, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak büyük öneme sahiptir.