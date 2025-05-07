Hıdrellez coşkusu

Haberin Devamı

EDİRNE’de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Sarayiçi’ndeki organizasyonda, önceki gün büyük Kakava ateşi yakıldı, Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi, dans edip eğlendi.

Etkinliğin son gününde dün sabahın ilk ışıklarıyla eğlencelere katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri’ne bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın da katıldığı Tunca Nehri kenarındaki dilek dileme etkinliğinde, Roman çeribaşısı Fikri Ocak da, su üzerinde kayıkla gelerek vatandaşları selamladı. Etkinlik kapsamında, kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Haberin Devamı

Bursa’da 1000 kadın Hıdrellez şenlikleri kapsamında bir araya geldi. Dileklerin ağaçlara asıldığı kutlamalar kapsamında, ‘Hıdrellez Kostüm Güzeli Yarışması’ da düzenlendi.

KİLİSEYE AKIN ETTİLER

Hatay İskenderun’daki Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdrellez’i kutlamak isteyen kadın ve çocukların akınına uğradı. Kiliseye giren Hıristiyan ve Müslüman vatandaşlar, birlikte dua edip mum yakarak dilek tuttu. Çeşitli dileklerde bulunan vatandaşlar, zeytin dallarını kilisenin duvarlarına sürüp, ardından ellerini aynı duvara koyarak dua etti. Daha önce dilekleri tutanlar ise kilise bahçesinde lokum dağıttı.

İskenderun Hıristiyan Ortodoks Cemaati Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Can Teymur, Hıdrellez’in vatandaşlar tarafından sevgi içerisinde kutladığını söyleyip, “Buradaki en önemli konu bu etkinliğin kutlanmasında bütün inanç kesimlerinin yani Hıristiyan, Müslüman, Musevi veya diğer kesimlerde, bütün vatandaşlarımızın sevgi içerisinde kutladıkları bir gün. Ülkemize sağlık, huzur, başarı ve barış dolu günler getirmesini diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ’nde Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi dans edip eğlendi, yakılan ateşin üzerinden atladı.

RENGÂRENK KIYAFET GİYDİLER

Hıdrellez, İstanbul Avcılar’da da renkli etkinliklerle kutlandı. Rengârenk kıyafetlerle sokakta dans edenler kortej yürüyüşü eşliğinde kutlamalara katıldı. Şenliğe katılanlar ateş üstünden atlayıp, dileklerini ağaca bağlamayı ihmal etmedi.

Avcılar’ın en eski yerleşim yeri olan Firuzköy’e yaklaşık 100 yıl önce, Bulgaristan’ın Balcıbük bölgesinden zorunlu göçle gelen ailelerin sürdürdüğü etkinlik önceki akşam saatlerinde başladı. Baharın coşkusunu yansıtan rengârenk kıyafetler giyenler, aralarında Bulgaristan’dan gelen ekiplerin de yer aldığı kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşü sırasında dev bir Türk bayrağı da taşındı. Bando ekibinin çaldığı müziklerle yürüyüşe geçenlere balkonlardan çok sayıda çevre sakini de eşlik etti.

Haberin Devamı

DİLEKLER SUALTINA BIRAKILDI

ANTALYA’da da Hıdrellez çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kâğıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, dün sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü Gençlik Parkı’nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, dileklerini çizdikleri kâğıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı. Yaşlısından gencine birçok kişi dileklerini şelaleye bırakırken, kimileri ise kâğıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakmadan önce mum yaktı. Bazı kişiler de dua ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Haberin Devamı

4 METRE DALDILAR

Antalya Kemer’de ise Hıdrellez dolayısıyla dalış etkinliği düzenlendi. ‘Hıdrellez Dalışı’ adı verilen etkinlikte, Kocaburun mevkisinde ‘Dilek Koyu’ adı verilen noktada sualtına yapay amforalar batırıldı. Etkinlik kapsamında denizden toplanan taşlara yazılan temenni ve istekler, 4 metre derinlikteki bu amforalara eğitmenler eşliğinde atıldı. Etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü.

FİLİZLENEN HER TOHUM KALPLERE ŞİFA OLSUN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hıdrellez’in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalaması dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, hıdrellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Baharın müjdecisi Hıdrellez’i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı