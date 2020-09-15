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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hidiv Kasrı’nın altını oymuşlardı; o çalışma yargıya taşındı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Hidiv Kasrı’nın altını oymuşlardı; o çalışma yargıya taşındı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Hıdiv Kasrı’ndaki kazı çalışmalarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Beykoz’daki Hıdiv Kasrı’nın altındaki mahzeni ortaya çıkartmak için başlattığı kazı çalışmasından önce Koruma Bölge Kurulu’ndan izin almadığı ortaya çıkmıştı. İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları incelemenin ardından çalışmaları durdurduğunu açıklamıştı. Bakanlık yetkilileri, çalışmaların tarihi binanın karakterini olumsuz etkilediğini ve yapıyı statik açıdan yıpratmış olabileceğini değerlendirmişti.

PROJEYE UYGUN HALE GETİRİN

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün yazışmalarına göre, kurul 3 Eylül’de İBB’ye gönderdiği yazıda, Hıdiv Kasrı’ndaki çalışmaların hemen durdurulmasını, yapılan uygulamalarla ilgili bilgi ve belgelerin kendilerine gönderilmesini talep etti.

Ancak uyarıya rağmen 8 Eylül’de çalışmaların devam ettiği tespit edildi. Kurul 10 Eylül’de, suç duyurusunda bulunulmasına ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Hıdiv Kasrı’ndaki çalışmalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bakanlık yetkilileri, Koruma Bölge Kurulu’nun ve uzmanların yaptıkları tespitlerin bulunduğu dosyayı da savcılığa teslim etti.

Hidiv Kasrı’nın altını oymuşlardı; o çalışma yargıya taşındı

Kazı çalışmalarında çıkartılan toprak ve molozlar, Hidiv Kasrı’nın tuvalet olarak kullanılan bölümünde depolandı.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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