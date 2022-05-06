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Hıdırellez kutlamalarında bıçaklı kavganın ortasında kalan AK Parti'li vekilin kardeşi hafif yaralandı

#Cemal Bekle#Atılay Bekle#Bıçaklanma
Hıdırellez kutlamalarında bıçaklı kavganın ortasında kalan AK Partili vekilin kardeşi hafif yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde Hıdırellez kutlamalarında eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan kavganın arasında bıçaklanarak yaralandı. Taburcu edilen Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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​Olay, dün gece saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Hıdırellez kutlamaları sırasında alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Misafirleri, eşi ve çocuklarıyla birlikte Hıdırellez kutlamalarını izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, ortasında kaldığı belirtilen kavgada, ailesini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bıçakla yaralandı. Özel araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada, AK Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pekgökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldırından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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#Cemal Bekle#Atılay Bekle#Bıçaklanma

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