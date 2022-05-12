Hıdırellez dilekleri görüntülendi: Dudağa dolgu, Bodrum'da yazlık ev

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Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı. Baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı.

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