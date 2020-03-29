Hidayet Ne Demek? Hidayet Nedir? Hiadayet Tdk Kelime Anlamı

Hidayet İslami kökenli bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda erkek çocukları için verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır. Ancak birçok insan tam olarak anlamını bilmediği için cümlede yanlış şekilde değerlendirebiliyor.

Hidayet Ne Demek?

Hidayet kelimesi ‘doğru yol’ ve ‘hak olan Müslümanlık yolu’ anlamlarına gelmektedir. Hidayete ermek anlamı üzerinden anlatmak gerekirse; bir kişinin Müslümanlığı seçerek doğru yolu bulmuş anlamına da gelmektedir.

Hidayet Nedir?

Hidayet doğru yolu gösterme, Allah Teala'nın doğru yolunda bulunma ve İslamiyet’i seçerek huzura erme anlamları taşımaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Önce onu sünnet ettirmiş, Hidayete erdiği için adını da Hadi koymuş ve konağına almış.’’ Yusuf Ziya Ortaç.

İslami açıdan anlamı ile beraber ayrıca bu şekilde cümle içerisinde de kullanılabilmektedir.

Hidayet TDK Kelime Anlamı

İslamiyet'e ilgili olan Hidayet kelimesi, İslam’ı seçimi ve doğru yolu bulma anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ise Hidayet sözcüğü ‘doğru yol’ olarak geçmektedir. Bu durum hak olan Müslümanlık yolu anlamı üzerine dini açıdan İslamiyet’i seçme anlamı taşır. Bu anlam üzerinden gündelik yaşamda ya da pek çok farklı yerde cümle içerisinde kullanılır.