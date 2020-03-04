DEMOKRASİYİ BÜYÜT

“Hiçbir zaman Suriye’deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki bütün komşularımızla barış içinde yaşayalım. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Sen kendi ülkenle uğraş. Bu ülkede demokrasiyi büyüt. Sana ne Ortadoğu’dan? Anneler Günü dolayısıyla 12 Mayıs 2013’te şu konuşmayı yapıyor; ‘Bizi Suriye’deki kanlı batağın içine çekmeye yönelik her türlü eyleme karşı soğukkanlı olmak zorundayız.’ Peki ne oldu da bundan vazgeçti Erdoğan? Kim ‘Ortadoğu’ya gir’ dedi? Onun cevabını da Erdoğan veriyor, 5 Aralık 2017’de; ‘Biz Özgür Suriye Ordusu’nu Ey Amerika seninle kurduk ya’ diyor. 27 Şubat’ta bekliyoruz, birisi bir açıklama yapsın. Saat 23.49’da Hatay Valisi, 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. ‘Bu kadar şehit varsa TBMM’nin toplanması lazım’ dedik. Üçüncü gün Sayın Erdoğan İstanbul’da bir toplantı yaptı. 33 şehidimiz var ilk kez çıkıyor; ekonomiden bahsetti, başarılarından bahsetti. Tabii doğal olarak bir de benden bahsetti.

O TEPEDE YÜZ BİNLERCE ŞEHİT VAR

‘Şehitler tepesi boş kalmayacak’ diye açıklama yapıyor. Zaten boş değil. O tepede yüz binlerce şehit var. Öyle bir pozisyon alıyorsun ki, ‘Neden ben buraya daha fazla şehit defnetmiyorum.’ O gece emin olun on binlerce aile sabaha kadar uyumadı. Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye’yi düzlüğe çıkaramazlar. Putin’e, Merkel’e, Trump’a telefon eder, onlara meydan okur, onlar gelir tak tak tak vururlar, koşa koşa ayaklarına gider. Hani sen kahramandın? Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır, nokta. Ben niye ayağına gideyim yahu? Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz. Hiç kimse unutmasın, egemen güçler neden CHP’yi sevmezler? Çünkü bilirler ki CHP’ye onların istediği sözü geçiremezler.

ÇANAKKALE İLE İDLİB KIYASI

Çanakkale’den söz ederken, ‘Gazi Mustafa Kemal’in hitabıdır, ben size ölmeyi emrediyorum. Bay Kemal şehadet nedir bilmeyen bunun cahili olan bir kişi’ diyor. Çanakkale ile İdlib’i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale vatan toprağı kardeşim. İdlib ile Çanakkale’yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline. 33 erimiz şehit olmuş, beyler toplanmışlar sarayda. Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyorlar.

GELİP MECLİS’E BİLGİ VERMİYOR

‘TBMM’de bu işi konuşalım’ dedik. O gece TBMM Başkanı’na da söyledim. ‘Efendim, hemen toplanmayalım’. Niçin? ‘Saray izin vermiyor, olağanüstü olay olmuş gibi intibaı çıkar.’ Zaten olağanüstü bir olay. Şehadetten söz ediyorlar, sen şehadetten anlar mısın? O annenin babanın dramını anlar mısın? Bunları konuşmayacak da neyi konuşacak bu Meclis? Toplanıyoruz, Erdoğan Meclis’e gelip bilgi vermiyor. Trump’a, Putin’e, Merkel’e bilgi veriyorsun Gazi Meclis’e, milletvekillerine bilgi vermiyorsun.”