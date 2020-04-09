Hiçbir virüs Türkiye’den güçlü değil

Erdoğan mektubunda şunları dile getirdi: “Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle dev sağlık ordusuna sahibiz.”

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

En büyük görevin vatandaşlara düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanızdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan 112, 155 ve 156 telefon numaraları arandığı takdirde, vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tüm ihtiyaçları karşılamak üzere hazır olduğunun altını çizdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Görüşmede, COVID-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.