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Hiçbir Türk vatandaşı öteki değildir

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#Devlet Bahçeli#MHP#Tekirdağ
Hiçbir Türk vatandaşı öteki değildir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir” dedi, muhalefete de “Hiçbir milli konu umurlarında değil. Bunlar Batı’dan aferin bekleyen Türkiye karşıtları” diye yüklendi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli dün Tekirdağ’da ‘Aziz Milletim Sıra Sende’ mitinginde özetle şunları söyledi:

“Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Bizim nazarımızda herkes eşittir. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin zencisi, ötekisi, yabancısı, ikinci sınıf insanı değildir.

Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.

SANDIK NEW YORK’TA KURULMAYACAK

Sandık New York’ta kurulmayacak, sayım Brüksel’de yapılamayacak. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Bunlar Batı’dan aferin bekleyen Türkiye karşıtları, aleyhtarlarıdır.

Hiçbir Türk vatandaşı öteki değildir

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Bunları ortak mutabakat metninde FETÖ’ye af, PKK’ya açık çek, uzatılmış el vardır. İP Türkiye’nin duruşunu sakatlamaya, PKK ile müzakere oluşturmaya bakmaktadır.”

ABD’nin İstanbul Boğazı’nda demirleyen savaş gemisine de değinen Bahçeli, “Konsolosluğunu terör bahanesiyle kapatan, uydu ülkelere de kapattıran ABD’nin Boğaza demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı olarak orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır. Bu savaş gemisinde, büyük bir Amerikan bayrağının yanında küçük Türk bayrağının asılması edepsizlik ve hukuksuzluktur” dedi.

 

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#Devlet Bahçeli#MHP#Tekirdağ

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