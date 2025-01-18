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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, dün partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi’ne, “Konya Çevre Yolu 2. Kesimi” ile “Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi” açılışlarına ve Kayseri 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan konuşmalarında özetle şu mesajları verdi: “Bölgede ve dünyada yaşanan kritik hadiseleri herkes takip ediyor. Türkiye’nin tam kalbinde yer aldığı coğrafyada tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Biz de bunları stratejik bir akıl ve vizyonla ülkemizin menfaatlerine olacak şekilde başarıyla yönetmeye gayret ediyoruz. Hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Suriye’den Gazze’ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, hadiselere müdahiliz, mazlum ve mağdurların yanındayız.

VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERİYORUZ

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Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri anbean takip ederken, sokağın nabzını tutmaktan, vatandaşın sesine kulak vermekten de geri durmuyoruz. Dış politika kadar önemli bir önceliğimiz de milletin canını yakan hayat pahalılığı meselesini çözmek. Enflasyon, ‘hayat pahalılığı’ dediğimiz illetin anasıdır. Bunun için evvela enflasyonu düşürmeyi, fiyatlardaki dengesiz artışların önüne geçmeyi, piyasalardaki istikrarı tekrar güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde istihdamı, üretimi, ihracatı arttırarak milletimizin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Enflasyonla mücadele ederken eş zamanlı olarak kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız.

DAR GELİRLİLER MAĞDUR OLDU

Bu sıkıntılı dönemde en çok sabit ve dar gelirliler mağdur oldu. Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Ancak hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama, daha doğrusu açgözlülük, kira ve konut fiyatlarından gıda ve eğitime kadar her alanda maalesef bu artışları zamanla eritiyor. Yılbaşında yaptığımız ücret artışlarının oranlarını belirlerken önceliği enflasyon hedefimize vermemizin sebebi işte bu gerçektir.

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Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha anlamlı ve kalıcı hale gelecek.

BİRAZ DAHA SABIR ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Biraz daha sabır diyoruz. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı. Türkiye’nin sorunlarını 22 yılda nasıl biz çözdüysek mevcut sıkıntıların çözüm adresi de yine biziz. Her türlü meselenin üstesinden gelecek kudrete sahibiz. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Türkiye Yüzyılı’na giden aydınlık yolu milletimiz ile yine biz çözeceğiz.”

CHP’YE: TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE

Erdoğan “Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın, yanındaki, yöresindeki şahıslara baksın” dedi: “Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlık ve arsızlıklar aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak.”

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ÖZGÜR ÖZEL DAHİL KİMSE KANUNLARI HİÇE SAYAMAZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’ye yüklenirken “Tabii bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek” dedi: “En büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak olanlara anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara rahmetli bir yazarımızın ifadesiyle diyorum ki halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır. Partilerindeki rezillikleri düzeltmeye çalışmak varken, vazifesini yapan kamu görevlilerine saldırmak, başlı başına bir suçluluk alameti. Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek durumundayım: Günümüz Türkiye’sinde siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur.

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KARA KAPLI DEFTERLERİ ORTAYA SERELİM

Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Eğer siyasi hesaplaşma peşindeyseniz, muhatabınız da yargı mensupları değil, siyasetçilerdir. Kusura bakmayın savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz.

Sağa, sola sataşmaktan, ona, buna saldırmaktan vazgeçin. Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak, kim yüzü ak olarak çıkacak?”

ETLİ EKMEKLE ARABAŞIYLA TANIŞTILAR

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- ERdoğan muhalefete eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bunlarda vizyon, ufuk, ülkeye hizmet gibi bir dert olmadığını da insanlarımız çok iyi görüyor. CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın, partilerinin ve başındaki yöneticilerin durumlarına bakıp iç geçirdiklerini tahmin edebiliyoruz. Ne diyelim? Bu da CHP’li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hem onlara hem milletimize hem de bize sabır versin diyorum. Her ne kadar çok hazzetmeseler de zorlamalarımızla fildişi kulelerinden çıkıp yavaş yavaş halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. Bunca yıllık gecikmeyle bile olsa CHP’li yöneticilerin etli ekmekle, arabaşıyla ilk kez tanışmalarına hiç kimse kayıtsız kalamaz. CHP’nin mutfaktan başlayan Anadolu kültürüyle tanışma çabasının, milletin değerleriyle de barışmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.”

SİLAHLAR BIRAKILINCA 85 MİLYON KAZANACAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi: “40 yılı aşkın süredir büyük can kayıplarına ve maddi bedellere mal olan terör belasının defedilmesine yönelik adımlar atılıyor. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin aldığı inisiyatifle başlayan bu çalışmalarda geçtiğimiz haftalarda kayda değer bir mesafe alındı, Meclis’te çok geniş bir mutabakat ve anlayış birliği oluştu.

TAVRIMIZ GAYET NETTİR

Cumhur İttifakı’nın tek bir gayesi vardır. Ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Bunun dışında gizli açık hiçbir hesabımız, pazarlığımız, niyetimiz yoktur.

Çok da uzatmadan çağrı safhasını geride bırakıp nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Burada da tavrımız gayet nettir. Şayet örgüt silah bırakıp, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çağrımıza kulak asmaz bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Hamdolsun. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını herkes gördü. Bunlar da görecek. Kabul edecek ve gereğini yerine getirecek. Yani, ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılı’nda ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını biz bir şekilde göstereceğiz” dedi.