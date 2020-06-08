Hiçbir canlı bunu yapmaz! Derya son anda kurtuldu, kızı Twitter'da yardım istedi

Derya Elbasan 1999’da 18 yaşındayken Erol Elbasan’la evlendi. İki kızları oldu. Ara sıra taksi şoförlüğü yapan Erol Elbasan, Pendik’te karıştığı bir kavgada birini bıçakla öldürünce hapse girdi. 15 yıl ceza alarak 8 yıl hapis yattı. Çıktığında bambaşka biriydi. Uyuşturucu madde kullanıyor, eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Ailesiyle görüştürmedi. Dışarı çıkarmadı. Giyimine karıştı. Derya Elbasan daha fazla dayanamayıp boşanma davası açtı. Kızlarıyla başka bir eve taşındı. Çocuklarına bakabilmek için bir firmada sekreterlik yapmaya başlayan Derya Elbasan 6 Haziran sabahı Kartal’da işe gitmek istediği sırada karşısında eşini gördü. Kaçamadı. Erol Elbasan eşini tuttu ve başına silah dayayarak tetiğe bastı. Silah iki kez tutukluk yaptı. Bağırmasın diye ağzıyla elini kapadığı eşinin yüzüne bu kez silah kabzasıyla vurdu. Yere düşünce de tekmeledi. Sonra da “Eşim düştü yardım edin” diye çevreye bağırmaya başladı. Durdurduğu bir taksiye bindirmeye çalıştığı Derya Elbasan o sırada “O yaptı” diye feryat etti. Çevredekiler durumu anlayınca Erol Elbasan kaçtı. Hastaneye kaldırılan Derya Elbasan’ın burun ve elmacık kemiği kırılmıştı. Üniversitede Uçak Mühendisliği okuyan kızı Hira İlayda Elbasan sosyal medyadan ‘Annemin sesini duyun’ diyerek, babasının yakalanması çağrısında bulundu. Erol Elbasan polis tarafından akşam saatlerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Erol Elbasan, yaralamadan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



KURTULMAYA ÇALIŞIYORDUM

Derya Elbasan yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Son 10 yıldır bu adamdan boşanmaya, kurtulmaya çalışıyorum. Defalarca şiddet gördüm. Ne düğüne ne cenazelere gidebildim. 10 bayram anneme gidemedim. Göndermedi. Kıskançtı, hastaydı. Cezaevinden sonra çok değişti. Madde bağımlısı oldu. Sığınma evinde de kaldım. Her kötülüğe bir bahanesi var. ‘Ben seni dövüyorum ama ben iyi bir babayım’ diyordu. Sen çocuklarının önünde annelerini dövüyorsun ne kadar iyi bir baba olabilirsin ki. Böyle ruhsuz, merhametsiz, acımasız biri oldu. Boşanma davasını geri almamı istiyordu. Silah iki kez tutukluk yaptı. Şans eseri hayatta kaldım. ‘O yaptı’ diye bağırmasaydım beni öldürüp kuytu köşeye gömecekti. Bir yerlerde benim üstüme toprak atacaktı kimse de bulamazdı. Öyle bir tekmeledi ki bunu hiçbir canlı başka bir canlıya yapmaz. Şu an yanıma getirseler bunları ben ona yapamam.”

KIZIMIN ÇOCUKLUĞU PANSUMANLA GEÇTİ

“Bana öyle zalimce vururken dedi ki ‘Bak hayatın elimde, istersem yaşarsın istemezsem ölürsün. Sen benim kölemsin.’ Asla gülmemi, mutlu olmamı istemiyor. Kendi ailesi bile reddetti onu. Kızım sosyal medyada yazmasaydı belki yakalanmayacaktı. Kızımın çocukluğu bana pansuman yapmakla geçti. Çocukluğunu yaşayamadı. O adam kızıma bir çocukluk borçlu. Arkadaşları soru sorar diye dışarı çıkmadı. Ben bu adam tutuklansın istiyorum. Öyle bir caydırıcı ceza verilsin ki bunu yapmaya yeltenen erkekler ‘Böyle bir şey yaparsak bu bize pahalıya patlar’ deyip geri dursunlar.”