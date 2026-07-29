Hiç yayımlanmayan fotoğraflar... ‘Fethin Mührü’nde

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Ayasofya’nın ibadete açılmasının 6. yıldönümünde sanatseverlerle buluşan “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi”, Ayasofya’nın kadim tarihini görsel bir perspektifle okuyuculara sundu. Sultan II. Abdülhamid’in hazırlattığı Yıldız Albümlerinden 20. yüzyılın başında İstanbul’u fotoğraflayan Ali Enis Oza’ya kadar çizimler, gravürler, haritalar ve tasvirler bu prestijli eseri mimarlık, tarih ve sanat meraklıları için bir başucu kitabına dönüştü. Bugüne kadar hiç yayımlanmayan fotoğraflar, Ayasofya’nın tarihsel dönüşümünü de gün yüzüne çıkarttı.

3 DİLDE SESLENİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı eser, Demirören Yayınları tarafından yazın hayatına armağan edildi. Büyük boy tasarımı, özenli baskısı ve zengin görsel içeriğiyle dikkat çeken 332 sayfalık Fethin Mührü; Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde okuyuculara sesleniyor. Fethin Mührü’nü hazırlayan Yüksel Yücel, önsözünde Ayasofya’nın mimarlık ve sanat tarihi mirasını, zengin metinler ve görsel malzeme eşliğinde bir bütün olarak ele aldıklarını belirtiyor. Okuyucunun sayfalar arasında ilerlerken geçmişin estetik dünyasına temas ettiğini, mâbedin hafızalarda bıraktığı izleri ilmi bir çerçevede görsel bir derinlikle idrak etme imkânı bulduğunu kaydediyor.



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17 ASIRLIK HİKÂYE

M.S. 4. yüzyılda kilise olarak inşa edildikten sonra çok kere yıkılan ve yeniden yapılan Ayasofya’nın Bizans Dönemi’ndeki vaziyeti, II. Mehmed’in fethinden sonra Osmanlı Dönemi’nde cami avlusuna inşa edilen eserler, ilave edilen minareler, müze statüsündeki hali ve 24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açılması sonrasındaki durumu tarihsel kronolojiye uygun olarak okurla paylaşılıyor. Koleksiyon niteliği taşıyan eser, okuyuculara adeta bir görsel şölen sunuyor. 229 fotoğrafın yer aldığı Fethin Mührü; çizimleri, gravürleri, resimleri, haritaları, fotoğrafları ve tasvirleriyle Ayasofya’nın kültürel mirasını uluslararası yayıncılık standartlarında gelecek nesillere aktarıyor.



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24 KARE İLK KEZ

Prestijli eserde, II. Abdülhamid tarafından hazırlatılan ve Yıldız Albümleri olarak anılan binlerce fotoğraftan Ayasofya ile ilgili olanlar kullanılırken, Fransa’da fotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra İstanbul’u karelerine sığdıran ve paha biçilmez bir arşiv bırakan Ali Enis Oza’nın 24 fotoğrafına yer veriliyor. Bunlar arasında 1847-49 Restorasyonu Sırasında ‘Mihrabın Soluna Eklenen Hünkâr Mahfili’ (1910-1920) ile ‘Osmanlı Yapı Sanatının En Güzel Numunelerinden Biri Olan Ayasofya Camii Şadırvanı’ (1910-1920) önplana çıkıyor.

FATİH’İN TUĞRASI

Eserin girişinde Fatih’in tuğrası kullanılırken hat sanatıyla yazılmış “Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur” hadisine yer veriliyor. Giriş bölümündeki gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen Fethin Mührü’nde, Melchior Lorich’in Çizimiyle Ayasofya Camii (1559), Sultanahmet Meydanı’ndan Çekilmiş Ayasofya Camii Fotoğrafı (1880-1900), 16. yüzyıl Osmanlı İstanbul’unun topografyasını, surlarını ve önemli yapılarını detaylı bir şekilde gösteren harita görsel hafızayı zenginleştirerek tarihe not düşüyor.