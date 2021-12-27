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Hiç mi vicdanın sızlamadı

#Kadın Cinayeti#BURSA#Bıçaklı Saldırı
Hiç mi vicdanın sızlamadı

Suriye uyruklu Muhammed R., tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır’ı çocuklarının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra oturdukları evi ateşe verdi.

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Bursa Yıldırım’da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriyeli Muhammed R. (33) ile eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır (33) arasında, dün 04.00 sıralarında Hacıseyfettin Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede tartışma çıktı. Yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuk sahibi olan çiftin arasındaki tartışma büyüdü. Bağırışlara çocuklar da uyanırken, bu sırada Muhammed R., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çığlık ve çocukların ağlama seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören Muhammed R., evi ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. İçeri giren ekipler, Hibetullah el Muhammed el Nasır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şok yaşayan çocuklar da koruma altına alındı.

TEKRAR BARIŞMIŞLAR

Hibetullah el Muhammed el Nasır’ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammed R.’nin Emniyet’teki işlemleri sürüyor.

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#Kadın Cinayeti#BURSA#Bıçaklı Saldırı

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