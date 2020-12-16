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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Hiç koronavirüs vakası görülmemişti! Kötü haber

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Hiç koronavirüs vakası görülmemişti! Kötü haber
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Pandemi sürecinde koronavirüs vakası görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde, maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisi, test sonuçları pozitif çıkan eşi, annesi ve ablasıyla birlikte evde karantinaya alındı. 

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde, pandemi sürecinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak Aliobası köyü Göynük Mahallesi’nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçisinin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisinin yanı sıra eşi ile aynı evde yaşayan annesi ve ablasının test sonuçları da pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

İLK DEFA RENGİ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, 10 aylık salgın sürecinde Aliobası köyünün rengi ilk defa kırmızıya döndü. 

Hiç koronavirüs vakası görülmemişti Kötü haber



Köyde yaşayan Alaattin Başaran, "Biz köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz" dedi.

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