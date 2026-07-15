Hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehitlerin yakınları şehitlikleri ziyaret etti.

Önce Kıranköy Mezarlığı’ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, ardından Asri Mezarlık’taki şehitliğe gidildi. Mevlid-i Şerif okunup dua edilirken, protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada, 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç'ın dayısının mezar taşındaki fotoğrafı öptüğü anlar, çevredekileri duygulandırdı.

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