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Hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü

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#15 Temmuz#Elif Kılıç#Muharrem Kılıç
Hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 13:00

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi. Şehit aileleri ve protokolün dua ettiği törende, Elif Kılıç (8), 2007 yılında şehit olan ve hiç görmediği dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehitlerin yakınları şehitlikleri ziyaret etti.

Hiç görmediği şehit dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü

Önce Kıranköy Mezarlığı’ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, ardından Asri Mezarlık’taki şehitliğe gidildi. Mevlid-i Şerif okunup dua edilirken, protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada, 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç'ın dayısının mezar taşındaki fotoğrafı öptüğü anlar, çevredekileri duygulandırdı. 

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#15 Temmuz#Elif Kılıç#Muharrem Kılıç

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