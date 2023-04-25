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Hiç görmediği İstanbul'da traktörüne 54 kez ceza yazıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmit#Bursa#Trafik Cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 09:43

Bursa İznik’te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz'ın traktörü yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tınmaz hayatında görmediği İstanbul’da 54 kez köprü ve otoyol cezası ile karşı karşıya kaldı.

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Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır 16 H 4467 plakalı traktörünü kullanıyor. Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul otoyol ve köprüden izinsiz geçiş cezası geldi.

Hiç görmediği İstanbulda traktörüne 54 kez ceza yazıldı


"HAYATIMDA İSTANBUL'U GÖRMEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” dedi.

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Hiç görmediği İstanbulda traktörüne 54 kez ceza yazıldı

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#İzmit#Bursa#Trafik Cezası

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