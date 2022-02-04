Hiç bilinmeyen şiiri sergilendi

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Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan sergide, usta şairin daha önce hiçbir kitabında bulunmayan ve 1925 yılında yazılan şiiri de yer alıyor. 1925 yılında Orak Çekiç gazetesinde Destancı Arkadaş ismiyle yayımlanan ve o dönemde bulunan gazetelere karşı eleştirilerin yer aldığı şiir, Nâzım’ın hiçbir kitabında bulunmuyor. Araştırmacı Deniz Dalkılınç ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç arşivinden, usta şair Nâzım Hikmet’in bilinmeyen şiir ve yazıları, 15 Şubata kadar görülebilecek.