Hiç belirtisi yoktu... Erken tanı hayat kurtardı

Bursa'da yaşayan Semra ve Necdet Şenbaşlar çiftinin kızları, geçen nisan ayında COVID-19’a yakalandı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri önlem olarak Şenbaşlar çiftine koronavirüs testi yaptı. Testi pozitif çıkan ancak aşı olmaları sayesinde hiçbir belirti vermeden virüsü atlattığı tespit edilen çift, kontrol amacıyla doktora gitti. Burada çekilen tomografi sonucunda Semra Şenbaşlar’ın akciğerinde 1.5 santimlik tümör tespit edildi, hava kisti oluştuğu fark edildi. İyi huylu ve erken evrede olan tümör ile hava kisti ameliyatla alındı. Ayrıca pandemi korkusuyla 1.5 yıldır doktora gitmeyen Semra Şenbaşlar’ın kalbinde de ciddi ritim bozukluğu olduğu da ortaya çıktı. Necdet Şenbaşlar’ın kontrolünde ise akciğerde 1 santimlik nodül tespit edildi ve takibe alındı.

COVID-19 teşhisinin ardından yaptığı kontrollerle hayatı kurtulan 2 çocuk annesi Semra Şenbaşlar (63), “Teşhisi ilk duyduğumda korkmuştum ama şansıma iyi huylu çıktı ve erkenden müdahale edildi. Doktoruma da çok teşekkür ediyorum. Ben tansiyon hastasıyım ve 1.5 senedir doktoruma gidemedim. İnsanlar kontrollerini aksatmasın” dedi.

‘COVID-19 ŞÜPHESİYLE ERKEN TANI’

Koronavirüs şüphesiyle gelen ve bu nedenle akciğer tomografisi çekilen hastalarda bu sayede tümörün tesadüfen erkenden saptanabildiğini söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ise “Tesadüfen saptanan bu tümörlere yapılan ileri incelemeler ile kanser tanısı konulabiliyor. Yani COVID-19 şüphesi aslında belki de ileride tedavisi çok zor olan bir hastalığa erken tanı konulmasını sağlıyor. Tabii bu aşamada saptanan her şüpheli durumun çok dikkatli değerlendirilmesi, aşırı tanı ve gereksiz müdahalelerden kaçınılması gerekir” dedi.

‘TAKİPLERE DEVAM EDECEĞİZ’

Şenbaşlar çiftinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kocatürk, “COVID şüphesi nedeniyle gelen hastamızda erken aşamada akciğer kanseri saptayıp videotorakoskopik cerrahi ile tedavi ettik. Bu şekilde yüzde 95 olasılıkla kanserden tamamen kurtuldu. Eşinde ise şüpheli bir nodül olduğu için takip kararı alındı. Semra Hanım şimdi yazlığında, dinlenmeye gitti. Eşinin de kendisinin de takiplerine devam edeceğiz. Bu vesile ile akciğer kanserine en sık sebep olan tütün ürünlerinden özellikle 50 yaş üstünde, uzun süre sigara içmiş olanların düzenli hekim kontrolünde olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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