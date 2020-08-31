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Haber Giriş: 31.08.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Hibe ne demek? Hibe kime verilir?

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Hibe ne demek? Hibe kime verilir?
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Gündemdeki haber ardından ‘hibe’ terimi bir kez daha gündeme geldi. Zaman zaman kendi işini kurmak isteyenlere, kırsal kalkınma yatırımlarına veya doğal afetlerden etkilenen esnaflara hibe desteği veriliyor. Peki, hibe ne demek? Hibe başka kimlere verilir?

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler.

Hibe kime verilir?

Hibe, yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere verilir.

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