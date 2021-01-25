HGS kaçak geçiş sorgulama nasıl yapılır? Plakadan HGS kaçak geçiş sorgulama yapılıyor mu? İşte merak edilen detaylar

HGS kaçak geçiş sorgulama işlemi E-Devlet ve plakadan yapılabiliyor. HGS geçiş ihlali sorgulama için E-Devlet üzerinden işlemler gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet şifresi ile araçlarım sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilen HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi, aracın resmi sahibinin E-Devlet hesabında görülebilmektedir. İşte, HGS geçiş ihlali sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

HGS geçiş ihlali bilgileri, E-Devlet üzerinden araçlarım sekmesi üzerinden sorgulanabilmektedir. Bunun için araçlarım sekmesi açıldıktan sonra geçiş sekmesi tıklanmalıdır. Burada geçiş ihlali butonu tıklandıktan sonra ihlalli geçişleri görmek mümkündür.

HGS İHLALLİ GEÇİŞ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

PLAKADAN HGS İHLALİ SORGULAMA

HGS BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut.

Bakiye sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan PTT Genel Müdürlüğü menüsünü açarak, açılan menüden "HGS Bakiye Sorgulama" seçeneğini kullanarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. PTT ile HGS bakiye sorgulaması ise; ptt.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Sitede bulunan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısından HGS bakiyesini görebilirsiniz.

HGS BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.