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HGS gişelerinde 'ölümcül' akım! Kameralara böyle yansıdı, ehliyetine el konuldu

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#HGS#Akım#Hız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 12:09

Çekmeköy'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden "hızlı geçme" akımına katılan sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu.

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Aracıyla Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçen sürücü M.Ö'nün bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyasından paylaşması üzerine İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

HGS gişelerinde ölümcül akım Kameralara böyle yansıdı, ehliyetine el konuldu

Gözaltına alınan sürücü M.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" maddelerinden 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

HGS gişelerinde ölümcül akım Kameralara böyle yansıdı, ehliyetine el konuldu

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JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.

HGS gişelerinde ölümcül akım Kameralara böyle yansıdı, ehliyetine el konuldu

HGS gişelerinde ölümcül akım Kameralara böyle yansıdı, ehliyetine el konuldu

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#HGS#Akım#Hız

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