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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı

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Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı
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ANTALYA'da geçen ay Akdeniz Kent Park'ta 4 heykelin yüzleri ve parmaklarını balyozla kırdığı iddia edilen S.B. yakalandı. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akdeniz Kent Park'taki 4 heykel, 17 Ocak günü tahrip edildi. Heykellerin yüzleri ve parmakları kırılıp, parçalandı. Polis ekipleri, olay yeri çevresini ve şüphelinin heykellerin bulunduğu alana geliş-gidiş istikametini gören yaklaşık 20 güvenlik kamerası ile Mobese kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelinin saat 11.00 sıralarında elinde balyoz ile gelerek heykellere zarar verdiği belirlendi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.B.'yi Sahil Yaşam Parkı içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapılan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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