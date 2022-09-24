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Heykelin simitlerini çaldılar

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#İstanbul#Eminönü#Simit
Heykelin simitlerini çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

İstanbul’da tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Cami Meydanı'ndaki simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı.

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Fatih Belediyesi tarafından 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan, parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Heykelin yapımında bir ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz durumda. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simitlerin bulunması için çalışma başlatıldığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi. 
          

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#İstanbul#Eminönü#Simit

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