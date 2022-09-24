Heykelin simitlerini çaldılar

Haberin Devamı

Fatih Belediyesi tarafından 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan, parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Heykelin yapımında bir ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz durumda. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simitlerin bulunması için çalışma başlatıldığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

