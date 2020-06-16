Heyhat ne demek? Heyhat nedir? Heyhat TDK kelime anlamı

Heyhat, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu açıdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçadan gelerek dilimize yerleşmiş olan heyhat sözcüğü ‘yazık, ne yazık’ anlamına gelmektedir.

Heyhat Ne Demek?

Heyhat sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Arapça “hayhāt” yani “yazıklar, eyvahlar” kelimesinden alıntıdır. Arapça kökenli olan heyhat sözcüğü Türk Dil Kurumu’nun kendi sözlüğünde ‘yazık veya ne yazık’ şeklinde belirtilmiştir. Özellikle tiyatrolarda ya da yazılı kaynaklarda şahit olunan sözcüklerden biridir.

Heyhat Nedir?

Heyhat sözcüğü günlük hayatta çok fazla kullanılmasa bile yine de belirli zamanlarda kullanılmaktadır. Bilhassa edebi eserlerde, tiyatrolarda ve birtakım kaynaklarda karşılaşılan bir sözcüktür. Bu kelimenin Türkçedeki karşılı ise ‘yazık, ne yazık’ şeklindedir. Ayrıca herhangi bir olay karşısında isyan etme ya da yakıma manasına geldiğini de söylemek mümkündür.

Heyhat sözcüğü biraz yüksek sesle söylendiğinde anlamı karşı tarafa aktarılmaktadır. Bu sözcüğü daha iyi kavrayabilmek için birkaç örnek vermek mümkün. “Öyle ise size iyi yolculuklar dileğinde bulunmuştu ve bu ses heyhat! Ondan duyduğum son söz olmuştu.” şeklinde örneklendirebiliriz. Vermiş olduğumuz örnekte heyhat sözcüğü ne yazık ki anlamıyla birlikte duyulan üzüntüyü de dile getirmiştir.