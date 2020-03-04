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AMASYA (İHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Heyelanla kapanan yol açıldı

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Heyelanla kapanan yol açıldı
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Amasya’da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Heyelanla kapanan yol açıldı

Amasya İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, güvenli ulaşımı tehlikeye sokan köy yollarında ve virajlarda genişletme yaparak vatandaşların yaşayacağı mağduriyetin önüne geçiyor. Amasya-Tokat karayolu üzerinde önemli bir noktada yer alan Albayrak’ta, köy içi yolunda meydana gelen heyelan sonucunda; İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu hızlı bir şekilde açarak trafik güvenliğini sağladı. Ayrıca ekipler Albayrak köy yolunda bakım-onarım ve iyileştirme çalışmalarını da gerçekleştirerek vatandaşların daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmalarını sağladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “İl Özel İdaresi olarak köy yollarımızda zaman zaman gerçekleşen doğal afetlere anında müdahale ederek trafik güvenliğini sağlarken, diğer taraftan da köy yollarımızda teknik ekiplerimizin yapmış olduğu etüt çalışmaları sonucunda gerekli bakım-onarım ve iyileştirme çalışmalarını da yürütmekteyiz” dedi.

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