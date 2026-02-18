×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Heyelanla birlikte gün yüzüne çıktı: Mahalleli heyecanlandı! 'Çocukken girmiştik, korkumuzdan kaçmıştık'

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Heyelan#Mağara
Heyelanla birlikte gün yüzüne çıktı: Mahalleli heyecanlandı Çocukken girmiştik, korkumuzdan kaçmıştık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 09:57

Hatay'da şiddetli yağışla birlikte yaşanan heyelanın ardından evlerin altında yer alan mağara açığa çıktı. Mahalle sakinleri mağaranın geçmişte de bilindiğini fakat heyelanla birlikte önünün açıldığını söylediler.

Haberin Devamı

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da yağış zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Şiddetli yağışla birlikte İskenderun ilçesine bağlı Yıldırımtepe Mahallesi'nde heyelan yaşandı. Heyelanla birlikte toprakta kayma yaşandı ve kayalar su kanalına uçtu. Olayda yaralanan olmazken mahalleli tarafından var oldukları bilinen mağaralar da gün yüzüne çıktı. Mahallede bulunan evlerin altında yer alan mağara vatandaşlarda merak uyandırdı.

Heyelanla birlikte gün yüzüne çıktı: Mahalleli heyecanlandı Çocukken girmiştik, korkumuzdan kaçmıştık
"BİZ ÇOCUKKEN MERAKIMIZDAN GİRMİŞTİK, BAYAĞI İLERLEMİŞTİK VE KORKUMUZDAN KAÇMIŞTIK"

Mahalle sakinlerinden Hayrettin Çelik, mağarayı çocukluk yaşlarında keşfettiğini belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu mağaralar var. Yağmur sonrası akıntıyla bayağı kaya düştü aşağı. Burada büyük bir kaya vardı ve kanal yapılınca yıkmışlardı. Ardından böyle kalmıştı. Derin 2 mağara var, çocukken girmiştik ama şu an giremiyoruz. Önü açıktı, kayalar duruyordu ama heyelanla kayalar aşağı düştü. Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık. 2 mağaramız var, sonu yok gidebildiği kadar gidiyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Heyelan#Mağara

BAKMADAN GEÇME!