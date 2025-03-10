Heyelandan saniyelerle kurtulmuştu: "Burada her yıl 1-2 kere aynı olay oluyor"

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Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde bulunan bir noktada, kar ve sağanak yağışların ardından küçük çaplı heyelanlar meydana geliyor. Son olarak 22 Şubat tarihinde kar kütlelerinin erimesi ile birlikte yaşanan heyelanda yol ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu güzergahı ile ilçelere ulaşım sağlayan 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere toplam 4 şerit olan yol, heyelan sonrası bir şeridin kapanması ile yarı yarıya düştü. Vatandaşlar, heyelan bölgesinde yerleşim yerlerinin olduğunu, bu nedenle tedirgin olduklarını belirtiyor.

"HEYELANDAN 3-5 SANİYE İLE KURTULDUM"

Heyelanın yaşandığı gün göçük altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu belirten mahalle sakini Seyfettin Çelebi, "Ekmek almaya gitmek için karşı tarafa geçmiştim, o anda 3-5 saniye ile kurtuldum. Burada her yıl 1-2 kere aynı olay oluyor. Kar yağışından sonra toprak yumuşuyor ve burada toprak kaymaları oluyor. Burada araçlara gelebilir, evlere de gelebilir. Heyelan noktasında büyük bir taş var o evler için tehlikeli" dedi

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"KAR YAĞIŞI DA HEYELAN DA ÇOK OLDU"

Mahalle sakini Murat Çelebi ise yılda 1-2 kez heyelan yaşandığını ancak bu kadar büyük bir olayın daha önce gerçekleşmediğini belirterek, "Buradaki heyelan kar yağması sonucu 22 Şubat tarihinde gerçekleşti. Olay olduktan sonra videolarını alıp CİMER'e yazdık. Burada sürekli olarak heyelan oluyor, kalıcı bir çözüm yapılması gerekiyor. Yılda 1-2 kez toprak kayması oluyor ancak bu kadar büyük heyelan olmamıştı, bu sefer kar yağışı da çok oldu. Önceden burada 2 gidiş, 2 geliş vardı, heyelan nedeniyle bir şerit kapandı ve ulaşım 1'er şeride düştü" diye konuştu.

Öte yandan, heyelan bölgesinde toprak kaymalarının devam ettiği, bu nedenle molozların ilerleyen günlerde kaldırılacağı ve alanda çalışma yapılacağı öğrenildi.