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Heyelanda bir dairesinin duvarı yıkılan 4 katlı bina tahliye edildi

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#Samsun#Ev#Heyelan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 13:37

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen heyelanda 1'inci katında dairenin duvarı yıkılan 4 katlı bina, tahliye edildi.

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Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi 1496’ncı Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu 4 katlı apartmanın 1’inci katındaki Kibar Bıyık’a ait dairenin yatak odasının duvarı yıkıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları yıkılan duvardan odanın içerisine girerken, bu sırada evde bulunan 3’ü çocuk, 4 kişi büyük korku yaşadı. Kendilerini dışarı atan aile üyelerinin ihbarı üzerine mahalleye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amacıyla binayı tahliye etti, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Heyelanda bir dairesinin duvarı yıkılan 4 katlı bina tahliye edildi

4 katlı apartmanın yanında 20 gün önce yapılan hafriyat çalışması sonrası meydana geldiği değerlendirilen heyelanla ilgili teknik inceleme başlatıldı. Bina ise tahliye edildi.

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Sabah evine bakmaya gelen Fatma Kibar, "Kolonlarda zarar olup olmadığını anlamadıkları için bizi tahliye etmek zorunda kaldılar. Akşam olayın şoku ile sakindim, sabah kendini daha kötü hissettim. Bu olay tedbirsizlikte ve düşüncesizlikten meydana geldi. O şekilde bu toprağı almasaydı bu olayı yaşamayacaktık. Bu tamamen düşüncesizlik" dedi.

'DAHA BORCU BİTMEDİ'

Heyelanı eşinden öğrenen Kibar Bıyık, haberi alır almaz şehir dışından geldiğini söyleyerek, “Bu manzaranın karşısında söylenecek ve söylenmeyecek çok şey var. Ben dairemi aynısı gibi istiyorum. 3 sene önce satın alıp bu eve taşındım daha borcu bitmedi. Benim evimi bana aynısı gibi versinler” ifadelerini kullandı.

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#Samsun#Ev#Heyelan

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