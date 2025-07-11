Heyelan sokağı: 9 aydır endişeyle bekliyorlar! 'Korkudan uyuyamıyoruz'

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Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 9 ay önce heyelan oldu. AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, Zonguldak Belediyesi’nin yolu yapması gerektiği tespit edildi. Bölgedeki 1 ev hakkında geçici boşaltma kararı verildi. Aynı zamanda sokağın heyelanlı bölgeye yakın uçlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.

DHA'nın heyelandan 1 ay sonra haberinde gündeme getirdiği yardım talebinin ardından belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Bu sürede fiziki bir çalışma başlamazken, 3 ay sonra yeni bir heyelan oldu ve toprak yığınının bir kısmını tutan istinat duvarı da yıkıldı. Ayrıca 4 ağacın da toprakla birlikte kaydığı, doğal gaz borularının da iyice görünür hale geldiği görüldü. Yoldaki aşınma büyürken, ikinci heyelanın üstünden geçen 6 aylık sürede bölgeye belediye ekipleri tarafından birkaç kamyon hafriyat döküldü.

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Sokağı kullananlar, dolmuşların yeni güzergahına ulaşmak için yürümek zorunda kalıyor. Sokakta yaşayanlar ise heyelanın derinleşmesi endişesiyle evlerinde yaşamaya devam ediyor ve yardım bekliyor.

9 aydır çalışma yapılmadığını söyleyen Azmi Çelik (79), “Biz evde korku içinde yaşıyoruz. Doğru dürüst dolmuşlarımız gelmiyor. İstedikleri yerden dönüyorlar. Buranın yapılmasını istiyoruz. Evimiz tehlikede, boşaltma kararı da verilmişti. Talebimiz en yakın zamanda buranın yapılmasını istiyoruz. Gelen yok giden yok” dedi.

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Korktuğu için uyuyamadığını ve ağladığını belirten Nazikar Çelik (74) ise “Çok korkuyoruz. Yağmur yağsa korkup uyuyamıyoruz. Yağmur yağınca gidiyor, bunca toprak atıldı, gitti işte. Aktı gitti, biz de seviniyorduk işte yapıyorlar diye, yapmıyorlar. Evlerimizden korkuyoruz, evlerimize az kaldı. O yüzden çok korkuyoruz. Buraya kamyonlarla döktüler ama yağmur aldı gitti. Korku içinde yatıyorum, yağmur yağmasın diye bakıyorum” diye konuştu.

‘BURAYA BAKIP DÖNÜYORLAR’

Dolmuşlar çalışmadığı için alışveriş torbalarını taşımakta zorlandığını söyleyen Güney Çakmakçılar (68), “Bir şey yaptıkları yok. Dolmuşlarımız da çeşmenin oradan dönüyorlar. Torbalarla biz çok zorlanıyoruz. Karşıda oturuyorum ben. Çok mağduruz yani. Burası oldu pislik yuvası. Çöpü buraya atıyorlar, olmuyor. İnşallah en kısa zamanda burası biraz yola girer yani” ifadelerini kullandı.

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İHALESİ YAPILDI, 2 AY SONRA ONARILACAK

Belediye yetkilisi ise bölgedeki irili ufaklı toprak kaymaları ve heyelan sonrası onarım için ihalenin tamamlandığını ve farklı noktalarda çalışmaların başladığını ifade etti. Yetkili kişi, çalışma planına göre sokaktaki onarımın başlamasının 2 ay gibi bir zaman alacağını söyledi.