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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -
Haber Giriş: 30.03.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Heyelan nedeniyle yol çöktü! Mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı

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Heyelan nedeniyle yol çöktü! Mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Hayriye Mahallesi yolu, heyelan sonucu kapandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, kapanan yolun onarımına başladı.

Bursa'nn İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal Hayriye Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çöken yolda mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı.

Harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, yol onarım çalışmalarına başladı. Zemin iyileştirme yapılan yolda tekrar kayma yaşanmaması için kayalarla kuvvetlendiriliyor.

Heyelan nedeniyle yol çöktü Mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı

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