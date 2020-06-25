Heyelan da vurdu

Konteyner satışı yapılan arazide yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Sel sularının etkisiyle istinat duvarı çöktü, park halindeki araçların üzerine devrildi. O anlarda çevredekiler panikle kaçıştı. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.

DUVARI DELDİ

Haramidere’nin kıyısında yer alan 1272 ve 1299. sokakların kesiştiği noktada çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Derenin iki tarafındaki yüksek beton duvarın tam bu bölgeden delindiği net olarak görüntülendi. Duvarın orta bölümüne denk gelen bu delikten giren suyun sokaklara daha rahat dolduğu tahmin ediliyor.