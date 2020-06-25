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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Heyelan da vurdu

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Heyelan da vurdu
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İstanbul’da önceki gün etkili olan yağışın, Esenyurt’taki Haramidere fabrika bölgesinde heyelana neden olduğu da ortaya çıktı.

Konteyner satışı yapılan arazide yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Sel sularının etkisiyle istinat duvarı çöktü, park halindeki araçların üzerine devrildi. O anlarda çevredekiler panikle kaçıştı. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.

DUVARI DELDİ

Heyelan da vurdu

Haramidere’nin kıyısında yer alan 1272 ve 1299. sokakların kesiştiği noktada çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Derenin iki tarafındaki yüksek beton duvarın tam bu bölgeden delindiği net olarak görüntülendi. Duvarın orta bölümüne denk gelen bu delikten giren suyun sokaklara daha rahat dolduğu tahmin ediliyor.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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