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Heyecanlandıran keşif! Bin 600 metrekarelik köşk bulundu

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#Aydın#Karacasu#Afrodisias Antik Kenti
Heyecanlandıran keşif Bin 600 metrekarelik köşk bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 12:51

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk bulundu. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Umut Tuncer, "Yapıya ‘Kibele Köşkü’ ismini verdik. Gizemli Kibele Köşkü'nü 4 yıl içinde ziyarete açıp, turizmle buluşturacağız" dedi.

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23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın’da yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın’ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan tarihi ile Afrodisias Antik Kenti’nde yapılan keşif heyecanlandırdı.

Hemen her yıl farklı keşiflere sahne olan antik kentte, bin 600 metrekare büyüklüğünde köşk tespit dildi. Bulunan yapıya “Kibele Köşkü” ismi verilirken, herkesi heyecanlandıran yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Heyecanlandıran keşif Bin 600 metrekarelik köşk bulundu

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“4 YIL İÇİNDE ZİYARETE AÇACAĞIZ”

Bulun yapının büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Umut Tuncer; “Afrodisias kazılarımızda hızlandık. Her yıl bambaşka bir güzelliğini keşfettiğimiz antik kentimizde 1.600 metrekare bir köşk tespit ettik. Yapıya ‘Kibele Köşkü’ ismini verdik. Gizemli Kibele Köşkü'nü 4 yıl içinde ziyarete açıp, turizmle buluşturacağız” dedi.

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#Aydın#Karacasu#Afrodisias Antik Kenti

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