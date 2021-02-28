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Gündem
Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)
Haber Giriş: 28.02.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Heyecanlandıran görüntü! Göktaşının düştüğü iddia edildi

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Heyecanlandıran görüntü! Göktaşının düştüğü iddia edildi
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Doğu Karadeniz Bölgesi ile Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak iddia etti.

Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Heyecanlandıran görüntü Göktaşının düştüğü iddia edildi

 

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