Heyecan Gaziantep'te başladı

Gaziantep’te Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST 2020) startı verildi. Şehir merkezindeki 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde bir araya gelen katılımcılar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Gaziantep Kalesi’ne yürüdü.

HEYECANLARI SÖNMESİN

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış konuşmasında “Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık, adeta ‘Dünyayı buraya getirdik’ diyebilirim. 7 binden fazla takımda toplam 100 bin genç bulunuyor. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin, projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST’e sadece yarışmalarla devam ediyoruz” dedi.

TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE

Bu yıl pandemi nedeniyle festivalin ziyaretçisiz yapıldığını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi: “İlk 2 sene İstanbul’daydık, üçüncü senemizde Anadolu’ya çıkarma yapalım dedik. Bu sene 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam. Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor.”

VALİ VE BAŞKAN MEMNUN

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yarışmaların Anadolu’da ilk olarak Gaziantep’te yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

3 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmalara 21 kategoride 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. Dereceye giren takımlara ise 3 milyon TL’nin üzerinde ödül bekliyor.

UÇAN ARABALAR BAŞROLDE

Uçan Araba Tasarım Yarışması’na Malatya’dan katılan lise öğrencileri İkranur Toptaş (17) ile Nurefşan Binici’nin (16) geliştirdiği “HUMA” isimli uçan araba jüriden geçer not aldı. İlk prototiplerini 3D yazıcı ile yapan iki genç yarışmacı finalistler arasında yerlerini aldı. Aynı kategoride yarışan Ali Altuğ Uysal, Zeynep Uysal ve Halil Uysal tarafından geliştirilen “Alize” isimli uçan araba projesi de yarışmada ilgi odağı oldu. İki kişilik olarak tasarlanan araç,

13 ayrı motordan oluşuyor.