Heyecan dorukta! Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı... Büyük ikramiye tam 100 milyon lira

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında başı çeken Milli Piyango için hayaller kurulmaya başladı. Vatandaşlar 100 milyon lira ikramiyeyi kazanmak için hem bayilere hem de millipiyangoonline.com internet sitesine akın ediyor.

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk de uzun yıllar boyunca birçok talihliye bilet satan İstanbul Eminönü'ndeki gişelerin önünde son durumu izledi. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Fulya Öztürk, "Belki de sıra sizde" çağrıları arasında vatandaşlara mikrofon uzattı. Altı seri Milli Piyango bileti alan da vardı, 20 bileti cüzdanına koyan da... Arkadaşlarının bilet siparişlerini unutmamak için Eminönü'ne elinde kâğıtla gelen vatandaş da kameralara yansıdı, seyyar piyangocuların "Aynı Şans... Bizden de alın" mesajları da...

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı ise CNN mikrofonlarına yaptığı açıklamada, büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıkması durumunda tekrar çekiliş yapılacağını anlattı. Yazıcı, "İkramiye mutlaka satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş yapılacak" dedi.