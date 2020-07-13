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DHA - İHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar böyle görüntülendi

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Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar böyle görüntülendi
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Heybeliada’da 5 hektarlık alanın kül olduğu yangının bıraktığı hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gözler önüne serildi. Yangına itfaiye ile beraber müdahale eden bir ada sakini, yaşadıklarını anlattı.

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  • Heybeliadada yanan alan havadan fotoğraflandı
  • Heybeliadada yanan alan havadan fotoğraflandı
  • Heybeliadada yanan alan havadan fotoğraflandı
  • Heybeliadada yanan alan havadan fotoğraflandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Heybeliada’da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangının neden olduğu hasar da gözler önüne serildi.

Bir ada sakini, yangına müdahale ettikleri anlardan bahsederek, “İlk yangın mezarlık tarafında başladı. 4 sıralarıydı. 5 hektar alan yandı diyorlar ama bence daha fazladır. 3 kişi yakalandı diyorlar ama ormanlarda insanlar çok dolaşıyorlar. Müdahale etmesi zor. Hızlı bir şekilde müdahale edilmeseydi ada haritadan silinirdi. Hele bir de poyraz olsaydı. Ada halkı yangın için geldi. Hepimiz evlerden kovalarla su taşıdık” dedi.

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