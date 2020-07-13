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Haber Giriş: 13.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Heybeliada’da yanan ormanlık alan görüntülendi

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Heybeliada’da yanan ormanlık alan görüntülendi
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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Yanan 5 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen ormanlık alanın son hali havadan drone ile görüntülendi. Günün ışıması ile yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alanın büyük bir kısmının zarar gördüğü görüldü.

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