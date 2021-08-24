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DHA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 04:14 | Son Güncelleme:

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Heybeliada'da ormanlık alanda gece yarısı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Heybeliada'da Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Tepede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ormanlık alanda çıkan yangını söndürdü. Yangının büyümesi ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal itfaiyesi ekipleri Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde bir süre tedbir amaçlı bekletildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

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