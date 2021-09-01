Heybeliada yangÄ±nÄ±nÄ±n bilanÃ§osu belli oldu YeÅŸillendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±

Heybeliada Eski DeÄŸirmenyeri'nde 21 AÄŸustos'ta orman yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n havadan ve karadan yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren mÃ¼dahaleyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Yanan alanda ekiplerin orman bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Â KÃ¼le dÃ¶nen bÃ¶lgede kurtarÄ±lamayacak durumda olan aÄŸaÃ§lar motorlu testere ile kesiliyor. Temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda son durum drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

"AMACIMIZ 11 KASIM'A KADAR Ã‡ALIÅžMALARIMIZI TAMAMLAMAK"



SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 5 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Ä°stanbul Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal Åžahan, "5 gÃ¼n boyunca sahada tek bir kÃ¶kte duman kalmayÄ±ncaya kadar Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ettik. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan ise yanan aÄŸaÃ§larÄ± temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Åžu an ekiplerimiz alanda yanan aÄŸaÃ§larÄ±n kesimlerini yapÄ±yor. Daha sonra bu alanda gerek tohum, gerekse fidan dikim yÃ¶ntemiyle aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Heybeliada'da yanan alan iÃ§in 8 kiÅŸilik bir ekibimiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AmacÄ±mÄ±z 11 KasÄ±m'a kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayÄ±p, 11 KasÄ±m Milli AÄŸaÃ§landÄ±rma ve Seferberlik GÃ¼nÃ¼'nde aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tamamlamak" diye konuÅŸtu.Â

"YANGINLARIN YÃœZDE 97'SÄ° Ä°NSAN KAYNAKLI"



YangÄ±nda 7 hektarlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Åžahan, "Bu 7 hektarlÄ±k alanÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yeniden aÄŸaÃ§landÄ±racaÄŸÄ±z. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeniyle ilgili kolluk gÃ¼Ã§lerimizin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ancak TÃ¼rkiye istatistiklerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda genel olarak yangÄ±nlarÄ±n yÃ¼zde 97'sinin insan kaynaklÄ± olduÄŸu biliyoruz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± bu konuda biraz daha bilinci ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Her sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmemiÅŸ sigara, ya da piknik ateÅŸi potansiyel bir yangÄ±ndÄ±r" ifadesini kullandÄ±

"YANGINDA BÄ°N 700 AÄžAÃ‡ ZARAR GÃ–RDÃœ"



Yanan alanda herhangi bir hayvan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n tespit edilmediÄŸini belirten Åžahan, "Ancak bin 700 civarÄ±nda aÄŸacÄ±mÄ±z zarar gÃ¶rdÃ¼. GeÃ§en sene Heybeliada'da 5 hektarlÄ±k bir alan yanmÄ±ÅŸtÄ±. AnayasamÄ±z gereÄŸi yanan alanlar hiÃ§bir amaÃ§la kullanÄ±lamaz. AynÄ± yÄ±l iÃ§erisinde aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekir ve alan orman olarak devam ettirilir" ifadelerini kullandÄ±.Â







YangÄ±nla ilgili bilgi veren Erdal Åžahan, "21 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ saat 13.07 sularÄ±nda yangÄ±n harekat merkezimize Heybeliada'da yangÄ±n olduÄŸu ihbarÄ± geldi. Derhal ekiplerimizi yangÄ±n alanÄ±na sevk ettik. YangÄ±n alanÄ±na 13.10'da ilk mÃ¼dahalemizi yaptÄ±k. Fakat saatte 50 kilometre hÄ±zda esen bir rÃ¼zgÃ¢r olmasÄ± raÄŸmen ekiplerimizin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼. AynÄ± zamanda alana 2 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, 5 helikopterimiz ve yeteri kadar kara gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ sevk ettik. Hava araÃ§larÄ±mÄ±z peyderpey yangÄ±na hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼dahale etti. YangÄ±nÄ± 15.24'te kontrol altÄ±na aldÄ±k. ArdÄ±ndan soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. YangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman ormanlara giriÅŸ yasaÄŸÄ± vardÄ±. Ancak Heybeliada'da Ã§Ä±kan yangÄ±n, ÅŸehre Ã§ok yakÄ±n bir noktada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼cÃ¼yle tepeyi aÅŸarak adanÄ±n arka yÃ¼zÃ¼ne inmiÅŸti" dedi.Â

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