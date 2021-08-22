Heybeliada seferberliği

İstanbul’daki Heybeliada’nın tepesinde bulunan Kuleli Köşk’ün yakınında dün 13.07’de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yazar Bedri Rahmi Gürpınar’ın evinin de bulunduğu bölgedeki alevlere ilk müdahaleyi 3 dakika sonra Adalar İtfaiyesi yaptı. Adalılar elden ele pet şişelerle su taşıdı.



ÇEVREDEKİ HERKES YARDIMA KOŞTU

Dakikalar sonra yangın için 4 uçak ve 5 helikopter Heybeliada üzerinde uçuşlara başladı. Kartal ve Maltepe’deki itfaiye ekipleri çıkarma gemisiyle adaya gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü alevlere müdahale için TOMA araçlarını Heybeliada’ya sevk etti. Milli Savunma Bakanlığı çıkarma gemilerini ekipleri taşımak için bölgeye gönderdi. Ayrıca tankerler de çıkarma gemileriyle taşındı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söndürme çalışmalarını koordine etmek için Heybeliada’ya giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangının 14.55’te kontrol altına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da “Büyük çıkarma gemisiyle 3 araç 15 personelle takviye ettik. Bir çıkarma aracımızı da derhal Büyükada’ya yöneltip, dakikada 6 ton su çekip itfaiyecilere su sağlayabilen, tahliye de edebilen, ‘Ahtapot’ dediğimiz aracımızı da, Büyükada’dan Heybeliada’ya gönderdik” diye konuştu.







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