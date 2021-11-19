Heybeliada kundakçısına 12 yıl

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Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı davada dinlenen tanıkların, sanığı telaşlı ve hızlı bir şekilde yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini belirtti.

‘KASTEN ORMAN YAKMA’DAN

Sanığın ellerinden alınan svap örneklerinde yanıcı madde olan aseton artıklarının tespit edildiği hatırlatılan mütalaada, yapılan incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının rapor edildiği de hatırlatıldı. Mütalaada, sanık Sedat Demir’in ‘kasten orman yakma’ suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Sedat Demir’i 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada takdiri indirim uygulamadı.