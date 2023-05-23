‘Hevsel’in kelebekleri kitap olacak

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Hevsel Bahçeleri’nde 200’ün üzerinde kuş türü, çok sayıda böcek, kelebek, sürüngen, su samuru, tilki, sincap, kirpi ve sansar gibi memeli hayvan barınıyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, elde edilen sonuçların kitaplaştırılarak uluslararası düzeyde tanıtılacağını söyleyerek, “Değişik böcekler, kelebekler var. Dicle Güzeli, Mezopotamya Kolotisi kelebeklerimiz var. Bu uzun soluklu bir çalışma. Öngörümüz 15 ay ama duruma göredeğişebilir” dedi.